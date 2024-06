Darts: Nächster Mega-Deal für Littler!

Die Agentur erklärte in einer Stellungnahme: „Luke hinterlässt seine Spuren in der Welt des Darts und sichert sich einen Platz in den Geschichtsbüchern des Sports. Er hat die Welt bereits im Alter von 16 Jahren mit seinem Talent beeindruckt. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, Luke Littler heute zu engagieren, um über seine Darts-Karriere zu sprechen.“

Darts-Star Littler erhöht Preisgeld auf 648.000 Pfund

Littler brilliert in New York - Bully Boy blamiert sich

Irrwitzige Darts-Nacht in New York

Und auch abseits des Darts hat er begonnen, sich einen Namen zu machen, nachdem er in der Jonathan Ross Show, bei Children in Need und in der Fantasy Football League von Sky aufgetreten ist.