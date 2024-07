Darts: Humphries gewinnt World Matchplay

In den berühmten Winter Gardens von Blackpool lieferten sich die beiden Top-Spieler ein spannendes, aber nicht immer hochklassiges Duell, welches "Cool Hand Luke" mit dem ersten Matchdart auf die Doppel-20 entschied. Damit baute der Engländer auch seine Führung in der Weltrangliste aus. Die beiden deutschen Starter Martin Schindler (Strausberg) und Ricardo Pietreczko (Nürnberg) waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden.