Darts: Schon wieder! Greaves sagt WM-Teilnahme ab

Beau Greaves wird auch in diesem Jahr an der WDF-Weltmeisterschaft in Lakeside teilnehmen! Die Darts-Spielerin teilte zugleich mit, dass sie nicht bei der Darts-WM im Alexandra Palace an den Start gehen wird, obwohl sie sich durch den Sieg beim World Matchplay am Wochenende dafür qualifiziert hat. Die 20-Jährige gewann das Finale gegen Fallon Sherrock mit 6:3 und verteidigte ihren Titel.