Darts-Star kündigt Karrierepause an

von SPORT1 12.07.2024 • 18:18 Uhr Darts-Star Dirk van Duijvenbode kämpft seit langer Zeit mit einer Verletzung. Seine Leistungen litten bisher darunter. Nun kündigt der Niederländer eine Pause an.

Bittere Ankündigung von Darts-Star Dirk van Duijvenbode! Der Niederländer hat in einem Interview bekanntgegeben, dass er seine Karriere vorerst auf Eis legen werde. Grund dafür ist eine Schulterverletzung, unter der seit langer Zeit seine Leistungen leiden.

„Nervenschäden können zwei bis drei Jahre in der Heilung dauern, also muss ich mich in Geduld üben und arbeite immer noch hart an meiner Genesung“, sagte van Duijvenbode bei Toto Dart Kings.

Er fügte hinzu: „Am Anfang wussten wir nicht, was die Ursache war. Jetzt wissen wir es zum Glück und seither ist die Entscheidung gefallen, sich voll und ganz der Genesung zu widmen. Meine Darts-Karriere ist deshalb für eine Weile auf Eis gelegt.“

Doch nicht nur seine Karriere als Darts-Profi war von der Verletzung betroffen. „Ich habe in den letzten Monaten auch weniger arbeiten können. Ich musste mich regelmäßig krankmelden, weil die Dinge nicht so liefen, wie ich wollte.“ Der Niederländer ist auf einer Auberginenfarm tätig, daher auch sein Spitzname „Aubergenius“.

Darts-Star „will dieses Jahr noch performen“

So langsam sieht van Duijvenbode aber das Ende der Leidenszeit kommen. „Ich brauche jeden Tag etwa vier Stunden. Vor allem, wenn man meine Reisen mitzählt, muss ich jeden Tag nach Den Haag fahren, um mit dem Orthopäden an meiner Genesung zu arbeiten. Eine Behandlung in der Eiskabine ist dabei an der Tagesordnung.“