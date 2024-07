Darts World Matchplay LIVE im TV, Stream & Ticker - Traumfinale Van Gerwen vs. Humphries

Beim World Matchplay 2024 im englischen Blackpool duellieren sich die besten Darts-Spieler der Welt. Am Sonntag steht das Finale an. Dabei trifft Weltmeister Luke Humphries auf Michael van Gerwen.

Am Start sind neben den bestplatzierten Spielern der als Order of Merit bekannten PDC-Weltrangliste die 16 Topspieler der Pro-Tour-Weltrangliste.

Hier können Sie das Darts World Matchplay 2024 heute LIVE im TV und Stream verfolgen

Darts World Matchplay: Traumfinale Humphries vs. Van an Gerwen

Nach den spannenden Halbfinal-Matches steht nun am Sonntag das Traumfinale zwischen Luke Humphries und Michael van Gerwen ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) an.

Der Welemeister löste sein Finalticket am Samstagabend durch ein 17:10 gegen seinen englischen Landsmann James Wade. MvG macht es hingegen spannender, setzte sich aber am Ende mit 17:13 gegen Michael Smith durch.

Darts World Matchplay: Preisgeld & Modus

Die erste Runde wird im Modus Best of 19 Legs gespielt und geht bis zum Montag. Das Finale am 21. Juli wird im Modus Best of 35 Legs ausgetragen. An dem Sonntag küren auch die Frauen ihre Siegerin, die 10.000 Pfund Preisgeld (knapp 12.000 Euro) erhält.