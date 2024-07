Darts World Matchplay: Wunderkind verliert Gigantenduell

Michael van Gerwen bezwingt Darts-Wunderkind Luke Littler in der Erstrundenpartie beim World Matchplay und feiert den Sieg euphorisch.

Der Niederländer Michael van Gerwen hat Luke Littler in der ersten Runde beim World Matchplay eliminiert. „MvG“ gewann gegen den 17-Jährigen mit 10:6 in den Legs. Damit musste Littler bei seinem Debüt beim prestigeträchtigen Turnier in Blackpool direkt seine Segel streichen.