SPORT1 trauert um Darts-Pionier Tomas "Shorty" Seyler

„Shorty“, wie ihn auch hier bei SPORT1 alle genannt haben, hat als Experte maßgeblich dazu beigetragen, „seinen“ Dartssport in Deutschland groß zu machen. Mit seiner Erfahrung als viermaliger WM-Teilnehmer, seinem riesigen Fachwissen und seinem außergewöhnlichen Unterhaltungswert gepaart mit norddeutschem Humor hat er erst mit Elmar Paulke und später mit Basti Schwele zusammen am Mikro bis 2018 unsere #Darts-Übertragungen zu einem TV-Ereignis mit Kult-Charakter gemacht.

Michael Langkau, Mitglied der Chefredaktion von SPORT1 und langjähriger Weggefährte von Tomas Seyler im Rahmen unserer Darts-Berichtserstattung: „‚Shorty‘ hat für Darts gelebt – und mit seiner ureigenen emotionalen Art als Experte Pionierarbeit geleistet. Auch dank seines großen Engagements und seiner Begeisterung für Darts, die sich auf sein Publikum übertragen hat, zieht die Sportart inzwischen auch in Deutschland Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern in ihren Bann. Bei seiner ersten WM-Teilnahme war das noch undenkbar. Wir werden ‚Shorty‘ über seine Experten-Tätigkeit hinaus vor allem als wunderbaren Menschen und super Typ in Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit der Trauer vor allem seiner Lebensgefährtin, seiner Familie und seinen Freunden.“