Mega-Duell mit der Darts-Ikone? Das sagt Littler!

Der 17-Jährige erklärte auf Instagram: „Es gibt nur einen, gegen den ich gerne ein Match spielen würde, und das ist Phil Taylor.“ Bereits im Juni gestand der Engländer, dass er es verrückt fände, dass Taylor über ihn spreche. „Ich würde gerne gegen ihn spielen. Er ist einfach eine Legende in diesem Sport“, so Littler.

Darts: So sieht Taylor Littlers Entwicklung

Der 64-Jährige bezeichnete den Jungspund in der Vergangenheit als „brillant“ und führte am Rande eines World-Seniors-Darts-Tour-Events weiter aus: „Bis jetzt geht er mit dem Druck hervorragend um. Er steht mit beiden Beinen auf dem Boden, er hat gute Eltern, einen guten Manager um sich herum und er macht sich großartig. Ich liebe ihn.“

Laut Taylor spiele Littlers junges Alter keine Rolle, denn „wenn man gut genug ist, ist man gut genug, egal wie alt man ist“. Die Legende betonte, dass alles, was seine Entwicklung angehe, selbst von ihm abhänge. „Nur wenn er sich von Dingen ablenken lässt, an verschiedene Dinge denkt und verschiedene Dinge tut und anfängt, zu sehr zu schweben“, so Taylor.