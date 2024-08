Was ist denn das für eine Torte? Darts-Star Clemens überrascht bei Hochzeit

Gabriel Clemens , derzeit Deutschlands Nummer zwei hinter Martin Schindler in der Darts-Weltrangliste, hat in der vergangenen Woche einen besonderen Lebensabschnitt gefeiert. Der 40-jährige Profi, auch bekannt als „Gaga“, hat seine langjährige Lebensgefährtin Lisa geheiratet.

Auf Instagram teilte Clemens die freudigen Nachrichten und gab seinen Fans Einblicke in die Feierlichkeiten. „Was eine Woche! Erst die beste Frau der Welt geheiratet. Dann mit Freunden nach Mallorca und Berlin ...“, schrieb er begeistert unter einem Instagram-Post. In Berlin besuchte das frisch verheiratete Paar an Clemens‘ Geburtstag ein Konzert des deutschen Hip-Hop-Duos SDP.