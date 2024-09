Darts-Star bricht emotional zusammen

Dimitri Van den Bergh hat nicht allzu oft die Gelegenheit, seinen belgischen Landsleuten seine Dartskünste zu zeigen. Umso schwerer wog für den 30-Jährigen das frühe Aus bei den diesjährigen Flanders Darts Trophy (das ganze Wochenende LIVE auf SPORT1) . Mit einer großen Enttäuschung unterlag er am Freitag in der 1. Runde mit 2:6 gegen den Engländer Andrew Gilding.

Manager tröstet Darts-Star

Elkin versuchte, den Belgier zu trösten: „Ich habe gerade mit Dimitri gesprochen und ihm gesagt, dass ich verstehe, wie schwer es für ihn ist. Er wollte unbedingt in Belgien gewinnen, nicht nur in Antwerpen.“

In einem Interview mit VTM 2 sah man Van den Bergh deutlich mitgenommen, als er versuchte, seine Emotionen zu kontrollieren. Nachdem er das Mikrofon an seinen Manager weitergereicht hatte, sprach Elkin weiter: „Ich habe ihn daran erinnert, was er in seiner Karriere bereits erreicht hat.