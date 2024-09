European Tour: Schindler holt in der Schweiz zweiten Titel

Nach Max Hopp vor sechs Jahren in Saarbrücken und Ricardo Pietreczko im Vorjahr in Hildesheim hatte Schindler erst im April in Riesa den dritten deutschen Sieg auf der European Tour geholt. Nun feierte er Nummer vier auf dem vorletzten Stopp der European Tour gegen einen stark aufspielenden Searle. Für den Turniersieg erhält Schindler 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro) Preisgeld.

Schindler hatte das gesamte Turnier über stark aufgespielt. Stephen Bunting schlug er im Achtelfinale 6:4, Raymond van Barneveld im Viertelfinale 6:4 und Josh Rock im Halbfinale 7:2. Doch in Basel fand der Deutsche nicht gut in die Partie. Searle spielte von Anfang an stark auf, holte sich in einem unglaublichen Tempo die ersten vier Sätze und ließ sich auch von einem Finish über 142 Punkte von Schindler zum zwischenzeitlichen 2:5 scheinbar nicht beirren. Doch bei seinen Matchdarts wackelte Searle, ließ insgesamt sieben liegen. Besser machte es Schindler, der vor seinen Matchdarts lächelte und mit dem dritten Pfeil ins Glück traf.