Darts: Außenseiter De Decker gewinnt World Grand Prix

Der wie entfesselt spielende Außenseiter Mike De Decker hat auch Darts-Weltmeister Luke Humphries bezwungen und beim World Grand Prix seinen ersten Majortitel gewonnen. Der Weltranglisten-36. aus Belgien blieb in seinem ersten Finale auf der großen Bühne nervenstark, den englischen Dominator rang De Decker in einer spannenden Partie mit 6:4 Sätzen nieder.

Nach dem verlorenen ersten Satz trumpfte De Decker auf. Schnell lag der 28-Jährige mit 4:1 in Führung, ließ aber Darts zum vorentscheidenden 5:1 aus. Titelverteidiger Humphries, der vor einem Jahr beim World Grand Prix den ersten seiner mittlerweile sechs Majortitel gewann, kam zwar noch zum Ausgleich. "The Real Deal" nutzte die Schwächen seines Gegners in einem am Ende fahrigen und von Doppelfehlern geprägten Duell dann aber eiskalt aus.