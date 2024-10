Darts-EM: Pietreczko im Achtelfinale

Ricardo Pietreczko hat als einziger deutscher Dartsprofi das Achtelfinale bei der Europameisterschaft in Dortmund erreicht. Der 30-Jährige gewann am Freitagabend gegen den Australier Damon Heta mit 6:5. In der nächsten Runde wartet nun entweder Wunderkind Luke Littler oder Andrew Gilding auf „Pikachu“, der bereits im Vorjahr das Achtelfinale erreicht hatte.

Im Gegensatz zu Pietreczko waren am Donnerstag die anderen Deutschen bereits in der ersten Runde gescheitert. Martin Schindler, der als erster Spieler aus Deutschland bei einem Major an Position eins gesetzt war, verlor sein Auftaktduell gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 3:6. "The Wall" wartet somit weiter auf seinen ersten Sieg bei einer EM, bei seiner fünften Teilnahme war es die fünfte Niederlage im Auftaktmatch. Landsmann Gabriel Clemens kassierte derweil eine deutliche 1:6-Niederlage gegen den niederländischen Topspieler Michael van Gerwen.