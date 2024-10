Darts-EM: Pietreczko schlägt auch Littler-Bezwinger Gilding

SID 26.10.2024 • 22:28 Uhr In der nächsten Runde trifft "Pikachu" am Sonntag auf den Niederländer Danny Noppert. Es ist sein erstes Major-Viertelfinale.

Ricardo Pietreczko hat im Eiltempo das Viertelfinale der Darts-EM erreicht. Der 30-Jährige besiegte am Samstag in der Westfalenhalle den Engländer Andrew Gilding, der am Vortag überraschend den englischen Shootingstar Luke Littler ausgeschaltet hatte, mit 10:3 und setzte beim Major-Turnier in Dortmund damit ein Ausrufezeichen. Am Vortag hatte Pietreczko in einem packenden Duell den Australier Damon Heta 6:5 bezwungen.

In der nächsten Runde trifft "Pikachu" am Sonntag auf den Niederländer Danny Noppert. In einem möglichen Halbfinale, das wie das Endspiel ebenfalls am Sonntag ausgetragen wird, könnte Weltmeister Luke Humphries auf den letzten verbliebenen deutschen Starter warten. Schon jetzt ist es für Pietreczko, der bei seinem WM-Debüt in diesem Jahr bis in die dritte Runde vorgedrungen war, das beste EM-Ergebnis seiner Laufbahn. Noch nie stand er zuvor unter den besten Acht eines Major-Turniers.