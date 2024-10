Darts European Super League live im TV, Stream und Ticker

Seit 2013 wird jedes Jahr in der Super League Darts Germany ein Startplatz für die Auftaktrunde der PDC-Weltmeisterschaft (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1) vergeben - so auch in diesem Jahr wieder. Vom 5. bis 8. November werden 30 Spieler in Hildesheim um das begehrte Ticket kämpfen, welches sie zur Darts-WM in den legendären Alexandra Palace nach London befördert.