Darts: Schindler bei EM in Dortmund an Position eins gesetzt

Martin Schindler ist ein weiterer Meilenstein im deutschen Darts gelungen. Der 28-Jährige aus Strausberg schloss die European Tour der PDC Europe im Gesamtranking auf Platz eins ab. Damit ist Schindler bei der Europameisterschaft in Dortmund (24. bis 27. Oktober) an Position eins gesetzt. Auch das hatte zuvor noch kein Deutscher bei einem Major geschafft.

In der Westfalenhalle trifft Schindler in der ersten Runde auf den Niederländer Dirk van Duijvenbode. Einen Sieg fuhr "The Wall" bei bisher vier EM-Teilnahmen allerdings noch nicht ein. Neben Schindler sind auch Ricardo Pietreczko und der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens am Start.