Sherrock: "Können das Niveau der Männer erreichen"

Durch ein wiederholtes Antreten gegen Männer im Training sowie in Wettkämpfen sollte dafür gesorgt werden, dass ihr Ziel erreicht werden kann. Dafür ist jedoch ein höherer Zeit-, und Energieaufwand nötig. Genau dazu will die Engländerin motivieren. „Dann können wir das Niveau der Männer erreichen‘‘, sagte sie in der Sendung Club 501.