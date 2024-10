Trotz Meilenstein: Schindler vor Darts-EM "nicht blauäugig"

Bei der EM in Dortmund (ab Donnerstag) geht Schindler an Nummer eins gesetzt auf die Jagd nach seinem ersten Majortitel. Das hatte vor ihm noch kein Deutscher geschafft. "Ich habe mich natürlich auch darüber gefreut, weiß aber ganz genau, die Arbeit folgt jetzt im Nachhinein", sagte er gewohnt bescheiden.

Dass seine Leistung ein großer Erfolg für seine Sportart in Deutschland ist, will Schindler keineswegs bestreiten. Immerhin sorgte er auch mit zwei Turniersiegen auf der Europa-Tour für Aufsehen. "Das ist definitiv so, dass es ein weiterer Meilenstein ist", gab er zu, es sei aber "alles nüchtern zu betrachten. Denn mein Gegner ist jetzt Dirk van Duijvenbode - und der spielt in letzter Zeit auch wieder sehr gute Darts."