Darts European Super League heute live im TV, Stream und Ticker - Hopp kämpft um Viertelfinale

SPORT1 07.11.2024 • 10:00 Uhr Bei der Hylo PDC Europe Super League kämpfen die Spieler um die Chance, sich für die Darts-WM zu qualifizieren. Bei SPORT1 können Sie das Turnier live im TV und Stream verfolgen.

Max Hopp kämpft weiter um die Chance auf das WM-Ticket: Nach dem zweiten Tag bei der HYLO PDC Europe Super League Darts ist der „Maximizer“ immer noch auf Kurs - am Donnerstag geht es für den 28-Jährigen mit dem Achtelfinale weiter.

SPORT1 überträgt die PDC Europe Super League 2024 in Hildesheim von Dienstag bis Freitag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie im kostenlosen Stream auf SPORT1.de . Der Sieger des Turniers erhält ein WM-Ticket. Los geht es am Donnerstag um 15 Uhr.

Hopp erreichte in seiner Gruppe nach Tag zwei den dritten Rang, hinter Leon Weber (sieben Siege) und Tour-Card-Holder Pascal Rupprecht (sieben Siege). Sein nächster Gegner ist Kai Gotthardt.

Die Hylo PDC Europe Super League heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

TV: SPORT1

Diesmal mehr Starter in der Super League

Die besten drei Spieler jeder Gruppe sowie der bilanzstärkste Vierte ziehen ins Achtelfinale ein, ab dort folgt ein K.o.-Modus. Und es geht wie eingangs schon erwähnt um viel.

Seit 2013 wird jedes Jahr in der Super League Darts Germany ein Startplatz für die Auftaktrunde der PDC-Weltmeisterschaft (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1) vergeben - so auch in diesem Jahr wieder. Vom 5. bis 8. November kämpfen 30 Spieler in Hildesheim um das begehrte Ticket, welches sie zur Darts-WM in den legendären Alexandra Palace nach London befördert.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurde die Teilnehmerzahl der Super League um sechs Spieler von 24 auf 30 Spieler erhöht. Zu den Anwärtern auf ein heiß begehrtes Ticket für den „Ally Pally“ in London gehören unter anderem der achtfache WM-Teilnehmer Hopp, Tourkarten-Inhaber Lukas Wenig sowie der aktuelle Titelträger Dragutin Horvat.

Mit von der Partie sind die Top 16 der Super League 2023, außerdem gehen die zehn besten Spieler der PDC Europe Talentserie „Next Gen“ sowie die vier Bestplatzierten der Next Gen Youth Order of Merit an den Start.

Darts-WM: Wer holt sich das Ticket?

Im vergangenen Jahr sicherte sich der Deutsche Dragutin Horvat durch seinen Sieg in der PDC Europe Super League einen Platz bei der Weltmeisterschaft, scheiterte jedoch in der ersten Runde im Londoner „Ally Pally“ an Mike De Decker. Vor Beginn des diesjährigen Turniers am Dienstag hofft Horvat nun auf seine dritte WM-Teilnahme.

Sein Landsmann Max Hopp war bereits achtmal in London vertreten, zuletzt 2021.

Im Ranking der Super League 2023 gibt es einen Wechsel: Niko Springer, der sich über die Development Tour bereits einen WM-Platz gesichert hat, wurde durch David Jeske ersetzt. Auch Michael Unterbuchner und Manfred Bilderl haben ihre Teilnahme an der Super League abgesagt, sodass Michael Hurtz und Franz Rötzsch nachrücken konnten.

Der diesjährige Gewinner der HYLO PDC Europe Super League wird in einem modifizierten Format ermittelt. Die 30 Teilnehmer treten in fünf Gruppen mit je sechs Spielern an.

Am Dienstag und Mittwoch finden zunächst die 75 Gruppenspiele statt, am Donnerstag werden die Achtelfinals ausgetragen. Der Finaltag am Freitag umfasst schließlich die Viertel- und Halbfinalspiele sowie das große Endspiel.

Die Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen in der Übersicht:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm SPORT1 Dienstag, 5. November 12.30 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Gruppenphase, Hildesheim Sport1.de Dienstag, 5. November 12.30 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Gruppenphase, Hildesheim SPORT1 Mittwoch, 6. November 12.30 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Gruppenphase, Hildesheim Sport1.de Mittwoch, 6. November 12.30 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Gruppenphase, Hildesheim SPORT1 Donnerstag, 7. November 15.30 Uhr Countdown Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Achtelfinale, Hildesheim SPORT1 Donnerstag, 7. November 16.00 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Achtelfinale, Hildesheim Sport1.de Donnerstag, 7. November 16.00 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Achtelfinale, Hildesheim SPORT1 Freitag, 8. November 22.45 Uhr exklusive Highlights Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Viertel-, Halbfinale & Finale, Hildesheim Sport1.de Freitag, 8. November 19.00 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Viertel-, Halbfinale & Finale, Hildesheim

Das Achtelfinale im Überblick:

Dragutin Horvat - Steven Noster

Pascal Rupprecht - Daniel Klose

Lukas Wenig - Paul Krohne

Leon Weber - Arno Merk

Kai Gotthardt - Max Hopp

Franz Rötzsch - René Eidams

Dominik Grüllich - Andree Welge