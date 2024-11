Gotthardt als sechster Deutscher für Darts-WM qualifiziert

Kai Gotthardt hat sich als sechster Deutscher für die Darts-WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) qualifiziert. Der 29-Jährige gewann die Europe Super League in Hildesheim durch ein 8:7 im Finale gegen Paul Krohne (23) und nimmt damit erstmals an der WM-Endrunde im „Ally Pally“ teil.

Auf dem Wegs ins Endspiel hatte "The Tunnel" unter anderem Max Hopp ausgeschaltet und stets am Ende von engen Partien die Nerven behalten - wie auch im Decider gegen Krohne. Insgesamt 30 Spieler gingen in Hildesheim an den Start.