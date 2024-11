Nach langer Serie: Littler gewinnt Grand Slam of Darts

Der Sieg in Wolverhampton könnte für Littler, nun in der Weltrangliste auf Platz fünf, ein gutes Omen für die bald anstehende Darts-WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) sein. Die vergangenen beiden Sieger des Grand Slam of Darts, Michael Smith und Luke Humphries, krönten sich in der Folge zum Weltmeister. Littler selbst hatte im vergangenen Jahr noch gegen Humphries im WM-Finale verloren. In diesem Jahr gilt er als einer der großen Favoriten auf den Titel.