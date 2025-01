Darts: Ehemaliger WM-Teilnehmer tot

Südafrikas erster Teilnehmer an einer Darts-WM überhaupt ist tot. Einige Weggefährten nehmen Anteil.

Südafrikas erster Teilnehmer an einer Darts-WM überhaupt ist tot. Einige Weggefährten nehmen Anteil.

Wynand Havenga ist tot. Einst hatte Havenga noch Darts-Geschichte geschrieben, als er 2006 als erster Südafrikaner überhaupt an einer PDC-WM teilnahm, nun ist er im Alter von nur 59 Jahren gestorben.

„Du hast uns alle zum Glauben gebracht, als du als erster Südafrikaner auf der PDC-Bühne gespielt und gewonnen hast“, teilte Devon Peterson mit, der Havenga als erfolgreichster südafrikanischer Dartspieler beerbte: „Der Einfluss, den du auf den Sport in Südafrika hattest, war gewaltig. Du bist eine wahre Legende des Sports und einer der besten Dartspieler Afrikas. Deine Kerze ist nun früher erloschen, als es deine Legende jemals wird.“ Auch die PDC kondolierte.

„Eine weitere Legende des Dartsports hat uns verlassen“

Havenga schlug erst Steve Maish, später sogar sensationell noch den einstigen Finalisten Peter Manley und zog ins Achtelfinale ein. Dort erst scheiterte er mit 2:4 an Darren Webster – und nahm dennoch ein persönliches Rekordpreisgeld von 8.500 Pfund mit nach Hause.

Auch Graham Filby, der Südafrika dreimal beim World Cup of Darts vertrat, trauert um seinen damaligen Weggefährten: „Eine weitere Legende des Dartsports hat uns verlassen. Wynand, du hast so vielen von uns so viel über unseren Sport beigebracht. Ich werde dir für immer dankbar sein für die Zeit, die du dir genommen hast, um anderen zu helfen.“