Littler mit dabei: Teilnehmerfeld der Premier League steht

Die Premier League beginnt am 6. Februar mit dem ersten von insgesamt 16 Spieltagen in Belfast. Am 29. Mai spielen die vier besten Profis in London um den Titel, der Sieger erhält 275.000 Pfund Preisgeld (rund 331.000 Euro), das nicht in die Order of Merit einfließt. Der 9. Spieltag findet am 3. April in der Berliner Uber Arena statt.