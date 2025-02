115,92: Springer schreibt deutsche Darts-Geschichte

Springer kommt derweil früh in seiner ersten Profisaison immer besser in Fahrt. Bereits Mitte Februar hatte der 24-Jährige das Qualifikations-Turnier für das European-Tour-Event in Risa gewonnen und dabei im Finale gegen Connor Scutt einen Average von 113,29 gespielt. Schon bei der WM im Dezember ließ Springer sein Talent durchblitzen, scheiterte trotz eines starken Auftritts aber in Runde eins am damaligen Vorjahres-Halbfinalisten Scott Williams.