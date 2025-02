Darts-Action live: PDC Europe Next Gen 2025 bei SPORT1!

PDC Europe Next Gen: Das ist 2025 neu

Die PDC Europe Next Gen wird dabei in diesem Jahr noch größer und noch spannender. Zunächst zur vielleicht wichtigsten Änderung: Ab sofort kann man sich ausschließlich über Next Gen für die PDC Europe Super League qualifizieren. Und dort winkt bekanntlich die Chance auf ein WM-Ticket.

In diesen Modi wird gespielt

Unter anderem wird im Doppel-In/Doppel-Out (DI-DO) gespielt. Außerdem treten die Spieler im Modus „FA Cup“ an (keine Setzliste, jeder kann auf jeden treffen) und im Master Out (Leg kann mit Doppel- oder Triplefeld beendet werden) an.

Alle Spiele in der Gruppenphase sowie bis zum Viertelfinale werden über Best of 7 Legs gespielt, das Halbfinale über Best of 9 Legs und das Finale über Best of 11 Legs.