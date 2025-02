Premier League Darts LIVE im Free-TV & Livestream - mit Luke Littler

Die Premier League Darts ist zurück: Am 3. Spieltag machen die Superstars in Dublin Halt. SPORT1 zeigt alle Spiele im Free-TV.

Nach der stimmungsvollen Darts-Party in Glasgow ist die Premier League am Donnerstag zu Gast in Dublin - und die irischen Fans werden traditionell stimmgewaltig die acht Topstars auf der Bühne bejubeln.