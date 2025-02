Premier League Darts: 4. Spieltag heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 27.02.2025 • 17:00 Uhr Die Premier League Darts geht in die nächste Runde: Am 4. Spieltag fliegen in Exeter die Pfeile. SPORT1 zeigt alle Spiele im Free-TV.

Die Premier League Darts ist nach einer stimmungsvollen Station in Dublin erstmals in England angekommen. Am Donnerstag gastieren die acht Topstars in Exeter und kämpfen um den Tagessieg.

SPORT1 ist wie immer dabei und überträgt den 4. Spieltag auf seinen Multichannel-Plattformen und im Free-TV live ab 20 Uhr.

Schon zuvor begrüßen Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele, Experte Max Hopp und Social-Media-Redakteur Markus Dieplinger die Zuschauer. In der Warm-Up-Sendung „Madhouse - Die SPORT1 Darts Show“ stimmt das Team die Zuschauer ab 19.20 Uhr auf den Abend ein.

Teil der Sendung ist auch Nathan Aspinall. Der Finalist der vergangenen Woche wird per Schalte mit dabei sein.

Darts heute: So verfolgen Sie den 4. Spieltag der Premier League LIVE im TV, Stream und Ticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : SPORT1.de

: SPORT1.de Liveticker: SPORT1

So läuft die Premier League Darts

In der Premier League sind immer am Donnerstag acht Topstars im Einsatz, die über 17 Wochen von Februar bis Mai in den größten Arenen Europas um Turniersiege und zugleich wichtige Punkte für das Ticket zum Final-Event kämpfen.

Für die Premier League sind die Top-4 der Order of Merit gesetzt. In diesem Jahr betrifft es Luke Humphries, Weltmeister Luke Littler, Michael van Gerwen sowie Rob Cross. Hinzu wurden Stephen Bunting, Gerwyn Price, Nathan Aspinall und Chris Dobey vom Veranstalter, der PDC, eingeladen.

Nach den ersten drei Spieltagen führt weiterhin Luke Humphries die Tabelle mit zehn Punkten an. Durch seinen Tagessieg in Dublin schob sich Gerwyn Price mit sieben Punkten auf den zweiten Rang.

Schafft es van Gerwen endlich ins Finale?

Auf Platz drei steht aktuell Michael van Gerwen (sechs Zähler), dahinter Weltmeister Luke Littler (fünf).

Der Niederländer stand in dieser Premier-League-Saison bisher jedes Mal im Halbfinale, verpasste jedoch jeweils den Sprung ins Endspiel.

Littler gewann zwar den zweiten Abend in Glasgow, verlor aber sowohl in Belfast als auch vergangene Woche in Dublin seine Auftaktpartie.

Am Tabellenende steht weiterhin Stephen Bunting, der bisher noch keine Partie für sich entscheiden konnte. Auch in Dublin hatte er mal wieder das Nachsehen.

Der 4. Spieltag der Premier League im Überblick: