Darts heute live: European Darts Trophy mit Schindler live im Free-TV & Livestream

European Darts Trophy heute live im TV & Stream verfolgen:

Veranstaltet wird das Turnier in Göttingen in der Lokhalle. Die Top-16 der Weltrangliste sind automatisch für alle Events der European Tour teilnahmeberechtigt. Hinzu kommen die besten 16 Spieler der Pro-Tour-Order-of-Merit, die direkt in die zweite Runde einziehen.

Das Turnier wird im K.o.-System gespielt. Der Spielmodus ist in den ersten drei Runden „Best of 11 Legs“, im Halbfinale „Best of 13 Legs“ und im Finale „Best of 15 Legs“. Das Gesamtpreisgeld für das Turnier liegt bei 175.000 Pfund, der Gewinner erhält 30.000 Pfund.