Darts-Legende vor dem Ruin

In der vergangenen Woche wurde der 58-Jährige vom High Court of Justice in London für zahlungsunfähig erklärt. Auf knapp 500.000 Pfund (600.000 Euro) sollen seine Schulden inzwischen angewachsen sein. Der Grund: King hatte sein beim Darts erspieltes Preisgeld über Jahre aus Unwissenheit nicht versteuert. Er sei davon ausgegangen, es handele sich um Gewinne, nicht um Einkünfte.