Darts: Spielplan der European Darts Trophy in Göttingen - Zeitplan und Ergebnisse

SPORT1 21.03.2025 • 14:46 Uhr Bei der European Darts Trophy in Göttingen geht es drei Tage lang zur Sache. SPORT1 liefert mit dem Zeitplan, dem Spielplan und allen Ergebnisse die Infos zum Darts-Spektakel.

Wer folgt auf Michael van Gerwen als Sieger der European Darts Trophy in Göttingen? Mit acht Deutschen ist das Event hochkarätig besetzt - unter anderem ist auch die deutsche Nummer eins Martin Schindler am Start.

SPORT1 gibt einen Überblick über den Zeitplan, den Spielplan und alle Ergebnisse:

European Darts Trophy: Der Spielplan der 1. Runde in der Übersicht (Best of 11 Legs)

Freitag, 21. März:

13 Uhr: Jermaine Wattimena - Marko Kantele 6:2

13.30 Uhr: Cameron Menzies - Alan Soutar 6:2

14 Uhr: Andrew Gilding - Callan Rydz 6:2

14.30 Uhr: Ritchie Edhouse - Kevin Doets 6:2

15 Uhr: D. van Duijvenbode - Boris Krcmar 4:6

15.30 Uhr: Wessel Nijman - Paul Krohne 6:5

6:5 16 Uhr: Ross Smith - Michael Unterbuchner 6:1

6:1 16.30 Uhr: Luke Woodhouse - Dominik Grüllich

19 Uhr: Daryl Gurney - Niko Springer

19.30 Uhr: Ricardo Pietreczko - Daniel Klose

- 20 Uhr: Ryan Joyce - Joe Cullen

20.30 Uhr: Ryan Searle - Laurin Welk

21 Uhr: Raymond van Barneveld - Ricky Evans

21.30 Uhr: Mike De Decker - Martin Lukeman

22 Uhr: Martin Schindler - Adam Hunt

- Adam Hunt 22.30 Uhr: Gian van Veen - Connor Scutt

European Darts Trophy: Der Spielplan der 2. Runde in der Übersicht (Best of 11 Legs)

Samstag, 22. März:

13 Uhr: Danny Noppert - Nijman / Krohne

13.30 Uhr: James Wade - R. Smith / Unterbuchner

14 Uhr: Rob Cross - Andrew Gilding

14.30 Uhr: Damon Heta - Cameron Menzies

15 Uhr: Chris Dobey - Jermaine Wattimena

15.30 Uhr: Michael Smith - Pietreczko / Klose

/ 16 Uhr: Josh Rock - Veen / Scutt

16.30 Uhr: D. Van den Bergh - Joyce / Cullen

19 Uhr: Gary Anderson - Woodhouse / Grüllich

19.30 Uhr: Gerwyn Price - Searle / Welk

20 Uhr: Dave Chisnall - Barneveld / Evans

20.30 Uhr: Peter Wright - Decker / Lukeman

21 Uhr: Michael van Gerwen - Gurney / Springer

21.30 Uhr: Luke Humphries - Duijvenbode / Krcmar

22 Uhr: Jonny Clayton - Schindler / Hunt

/ Hunt 22.30 Uhr: Nathan Aspinall - Ritchie Edhouse

European Darts Trophy: Der Spielplan der 3. Runde in der Übersicht (Best of 11 Legs)

Sonntag, 23. März:

13 Uhr: Heta / Menzies - Wright / Decker / Lukeman

13.30 Uhr: Cross / Gilding - Bergh / Joyce / Cullen

14 Uhr: Price / Searle / Welk - Noppert / Nijman / Krohne

- Noppert / Nijman / 14.30 Uhr: Gerwen / Gurney / Springer - Rock / Veen / Scutt

- Rock / Veen / Scutt 15 Uhr: Chisnall / Barneveld / Evans - Wade / R. Smith / Unterbuchner

15.30 Uhr: Clayton / Schindler / Hunt - Anderson / Woodhouse / Grüllich

/ Hunt - Anderson / Woodhouse / 16 Uhr: Aspinall / Edhouse / Doets - Dobey / Wattimena

16.30 Uhr: Humphries / Duijvenbode / Krcmar - M. Smith / Pietreczko / Klose