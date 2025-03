Deutsches Darts-Talent schockt van Gerwen

Was für ein Coup für Niko Springer! Der Deutsche hat bei der Players Championship sieben in Hildesheim völlig überraschend Michael van Gerwen mit 6:3 geschlagen.

Für van Gerwen, der als einziger Premier-League-Spieler in Hildesheim am Start war, ist damit schon in der ersten Runde Schluss. Dabei wollte er eigentlich Schwung für den siebten Abend in der Premier League am Donnerstag in Cardiff (ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1) aufnehmen.