European Darts Trophy 2025 LIVE bei SPORT1 im TV und Stream

Am kommenden Wochenende steigt mit der European Darts Trophy das zweite von insgesamt 14 Turnieren auf der PDC European Tour . SPORT1 überträgt das Event, das vom 21. bis 23. März in der Lokhalle Göttingen stattfindet, live im Free-TV und Stream .

Insgesamt treten 48 Spieler bei der European Darts Trophy 2025 an. Die Top 16 der Weltrangliste ist automatisch qualifiziert, ebenso die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit. Somit sind die Topspieler wie Luke Littler, Luke Humphries oder Titelverteidiger Michael van Gerwen in Göttingen vertreten.

European Darts Trophy: Schindler und Pietreczko gefordert

Die gesetzten Spieler - die Top 16 der Order of Merit - greifen erst am Samstag in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Für alle anderen Teilnehmer beginnt das Turnier am Freitag mit der ersten Runde. Am Sonntag werden Achtel-, Viertel- und Halbfinale sowie das Endspiel ausgetragen.