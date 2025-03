Kurios! Gegner übergießt Littler mit Wasser

Luke Littler gewinnt die Belgian Darts Open in Wieze und beendet damit das Märchen eines Belgiers. Dieser „rächt“ sich nach dem Spiel.

Luke Littler hat das Finale der Belgian Open in Wieze gegen Belgier Mike De Decker gewonnen und wurde dafür kurios gefeiert. De Decker gelang nach einer 3-Leg-Führung von Littler beinahe ein Comeback, er musste sich aber am Ende aber mit 5:8 geschlagen geben.

Nach der Partie „rächte“ sich der Belgier an Littler mit einer kleinen Dusche: Er nahm seine Wasserflasche und übergoss den amtierenden Weltmeister mit deren Inhalt - quasi eine Champagner-Dusche light.

Belgisches Märchen in der PDC

De Decker gelang in Wieze das Unmögliche: Der Belgier konnte sich gegen Ex-Weltmeister Luke Humphries, Weltranglisten-Zehnten Gerwyn Price und deutschem Darts-Star Martin Schindler bis in das Finale durchsetzen.

Im Finale hatte er bei seinem „Miracle-Run“ die Chance, den ersten Heimsieg für Belgien in der European Tour zu erringen, was letzten Endes an Luke „The Nuke“ scheiterte.