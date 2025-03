Premier League Darts mit Littler heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 27.03.2025 • 17:00 Uhr Die Premier League Darts ist bereits bei ihrer Halbzeit angekommen. Am 8. Spieltag fliegen in Newcastle die Pfeile. SPORT1 zeigt alle Partien im Free-TV.

Halbzeit in der Premier League! Am Donnerstag findet der 8. von 16 Spieltagen der spektakulären Darts-Liga in Newscastle statt. SPORT1 ist #mittendrin und präsentiert den Spieltag auf seinen Multichannel-Plattformen sowie im Free-TV live ab 20 Uhr.

Im Vorfeld des Spieltags stimmt das On-Air-Team bestehend aus Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele, Experte Max Hopp und Social-Media-Redakteur Markus Dieplinger die Zuschauer in der Warm-Up-Sendung „Madhouse – Die SPORT1 Darts Show“ ab 19:15 Uhr auf den Abend ein.

Darts heute: So verfolgen Sie die Premier League Darts heute LIVE im TV, Stream und Ticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : SPORT1.de

: SPORT1.de Liveticker: SPORT1

Favorit auf den Tagessieg dürfte erneut Luke Littler sein. Der junge Engländer ist der Primus der bisherigen Saison und führt die Tabelle nach sieben Spieltagen mit 21 Punkten an. Auch in der Vorwoche feierte er einen Tagessieg, so gewann er in Cardiff im Finale mit 6:4 gegen Michael van Gerwen.

Nachdem an den ersten sieben Spieltagen jeder Akteur einen unterschiedlichen Erstrundengegner hatte, werden die Partien am 8. Spieltag anhand der Platzierung angesetzt. So trifft Littler als Spitzenreiter auf das Schlusslicht Stephen Bunting. Humphries (2) bekommt es mit Chris Dobey (7) zu tun, van Gerwen (3) mit dem frischgebackenen European Darts Trophy Gewinner, Nathan Aspinall (6), sowie Gerwyn Price (4) mit Rob Cross (5).

So läuft die Premier League Darts 2025

In der Premier League sind immer am Donnerstag acht Topstars im Einsatz, die über 17 Wochen von Februar bis Mai in den größten Arenen Europas um Turniersiege und zugleich wichtige Punkte für das Ticket zum Final-Event kämpfen.

Für die Premier League sind die Top-4 der Order of Merit gesetzt. In diesem Jahr betrifft es Luke Humphries, Weltmeister Luke Littler, Michael van Gerwen sowie Rob Cross. Hinzu wurden Stephen Bunting, Gerwyn Price, Nathan Aspinall und Chris Dobey vom Veranstalter, der PDC, eingeladen.

Die Viertelfinals am 8. Spieltag der Premier League im Überblick: