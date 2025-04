Darts: Angst vor Littler? Stars kontern van Gerwens Fanboy-Vorwurf

Benjamin Zügner , Vincent Wuttke 19.04.2025 • 15:28 Uhr Michael van Gerwen ist der Meinung, alle Profis außer Gerwyn Price und ihm haben Angst vor Luke Littler. Zwei Topstars widersprechen bei SPORT1 deutlich.

Nach der Kritik von Michael van Gerwen an der vermeintlichen Ehrfurcht der Darts-Profis vor Luke Littler haben zwei Stars bei SPORT1 am Rande des German Darts Grand Prix in München (JETZT LIVE bei SPORT1) widersprochen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Joe Cullen betonte bei einem Dreh bei Angermaier Trachten am Viktualienmarkt: „Nein, ich habe keine Angst vor ihm. Aber wenn jeder ehrlich zu sich ist, ist es so, dass niemand wirklich gegen ihn spielen will. Wenn er sein Topspiel bringt, ist er quasi unschlagbar.“

Für die Nummer 23 der Weltrangliste ist die Littler-Dominanz auch kein großes Problem. „Er ist großartig für den Sport. Er packt den Sport noch mehr auf die Karte. Es eskaliert noch mehr.“

Den gestiegenen Hype rund um die Personalie Littler sah van Gerwen zuletzt kritisch: „Viele zeigen zu viel Ehrfurcht – das hilft ihm nur“, sagte der Niederländer kürzlich bei einem PDC-Medientermin. Zudem gebe es nur „zwei, die keine Angst vor ihm haben: Ich und Gerwyn Price.“ Der Rest seien „Fanboys, die ihm in den Hintern kriechen“ würden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wegen Littler: Topstars widersprechen van Gerwen

Auch Jonny Clayton konterte van Gerwen: „Mein Selbstvertrauen ist hoch, ich fürchte niemanden. Ich habe gegen Luke schon vier Mal gespielt. Ich habe drei Partien verloren, aber auch eben eine gewonnen. Das ist in meinen Büchern.“

Für den Waliser, als Nummer fünf der Rangliste auch in München einer der Favoriten, sind die Duelle mit Littler eher eine willkommene Herausforderung: „Wenn man Titel gewinnen will, muss man solche Spieler schlagen. Wenn ich gegen Luke spiele, mache ich das mit einem Lächeln in meinem Gesicht.“