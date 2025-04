Darts: Deutscher Hoffnungsträger scheitert früh

Ricardo Pietreczko ging als Favorit in das Duell mit Ross Smith – und verlor überraschend deutlich. In der zweiten Runde der International Darts Open musste der 29-jährige Nürnberger eine klare 2:6-Niederlage gegen den Engländer hinnehmen.

„Pikachu“ fand nicht zu seinem gewohnten Spiel und blieb über weite Strecken hinter seinen Möglichkeiten zurück. Smith hingegen zeigte eine souveräne Vorstellung, dominierte die Partie von Beginn an und ließ seinem Gegner kaum Chancen. Für Pietreczko ist das Turnier damit frühzeitig beendet, während Smith ins Achtelfinale einzieht.

Der Engländer knüpft mit dem Erfolg an seine zuletzt starke Form an. Auch in Riesa könnte mit ihm zu rechnen sein – zumindest, wenn er diese Leistung bestätigen kann.