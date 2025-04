Darts-Eklat: Fans vs. Price - sogar der Gegner ist sauer

„Es ist wirklich - sorry - an Dämlichkeit nicht zu überbieten”, sagte Philip Brzezinski, der Master of Ceremonies, nach dem Match am Hallenmikrofon, weil es immer wieder Pfiffe gegen Price gegeben hatte: „Wir wollen doch, dass die Jungs hier ihr bestes Spiel auspacken können. Tut uns doch bitte einen Gefallen: Lasst dieses Gepfeife sein. Wir wollen das nicht haben, und die Jungs wollen so auch nicht gewinnen.“