Darts heute live in Riesa im TV, Stream & Ticker - Spielplan und Ergebnisse

SPORT1 04.04.2025 • 10:00 Uhr In Riesa findet das dritte von insgesamt 14 Darts-Turnieren der PDC European Tour statt. Martin Schindler will seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Vom 4. bis 6. April findet in Riesa die International Darts Open, das dritte von insgesamt 14 Turnieren der PDC European Tour, statt.

Gute Erinnerungen an das Turnier in Sachsen dürfte Martin Schindler haben, der das Event im vergangenen Jahr für sich entschieden hatte. Der gebürtige Strausberger bezwang den walisischen Star Gerwyn Price mit 8:5 im Endspiel und wurde durch den Erfolg die neue deutsche Nummer eins.

Darts: So können Sie die International Darts Open heute LIVE im TV, Stream & Ticker verfolgen

TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: SPORT1

Von Freitag bis Sonntag kämpfen insgesamt 48 Spieler um den Sieg. Die Top-16 der Weltrangliste steigen erst am Samstag ins Turnier ein. SPORT1 liefert mit dem Zeitplan, dem Spielplan und allen Ergebnisse die Infos zum Darts-Spektakel.

International Darts Open: Der Spielplan der 1. Runde in der Übersicht (Best of 11 Legs)

Freitag, 4. April:

13:00 Uhr: Wessel Nijman - Radek Szaganski

13:30 Uhr: Callan Rydz - Mario Vandenbogaerde

14:00 Uhr: Ritchie Edhouse - Petr Krivka

14:30 Uhr: Cameron Menzies - Kevin Knopf

15:00 Uhr: Andrew Gilding - William O’Connor

15:30 Uhr: Luke Woodhouse - Matt Campbell

16:00 Uhr: Gian van Veen - Paul Goyer

16:30 Uhr: Ryan Searle - Darius Labanauskas

Freitag, 4. April:

19:00 Uhr: Jermaine Wattimena - Karel Sedlacek

19:30 Uhr: Ricardo Pietreczko - Krzysztof Ratajski

20:00 Uhr: Raymond van Barneveld - Patrick Klingelhöfer

20:30 Uhr: Michael Smith - Thibault Tricole

21:00 Uhr: Dirk van Duijvenbode - Niko Springer

21:30 Uhr: Martin Schindler - Thomas Lovely

22:00 Uhr Mike De Decker - Daniel Klose