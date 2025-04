Darts: Pietreczko-Gala! Deutscher überzeugt in München

Ricardo Pietreczko stürmt beim German Darts Grand Prix in die nächste Runde. Für zwei weitere Deutsche ist das Turnier bereits beendet.

Ricardo Pietreczko hat sich beim German Darts Grand Prix (LIVE bei SPORT1 im TV und Stream) in beeindruckender Manier für die 2. Runde qualifiziert. Vor Heimpublikum in München fertigte der 30-Jährige den Engländer Adam Paxton mit 6:1 in Legs ab.