Darts: "Pikachu"-Aus gegen Ex-Weltmeister

Ricardo Pietreczko ist beim German Darts Grand Prix ausgeschieden. „Pikachu“ musste sich im Sechzehntelfinale Rob Cross mit 4:6 in den Legs geschlagen geben.

Darts: Alle Hoffnungen ruhen auf Schindler

Damit ist von den deutschen Teilnehmern nur noch Martin Schindler im Turnier vertreten. Schindler ist am Abend in seinem Sechzehntelfinale gegen den Waliser Jonny Clayton gefordert (Abendsession ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Alle anderen deutschen Starter waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden.