Darts: Pikachu kassiert klare Pleite - Schindler im Achtelfinale

Ricardo Pietreczko scheidet bei den Austrian Darts Open in Runde zwei aus. Der Deutsche unterliegt einem Premier-League-Star klar. Martin Schindler macht es besser.

Ricardo Pietreczko ist in der zweiten Runde der Austrian Darts Open in Graz ausgeschieden. Der deutsche Darts-Profi unterlag Chris Dobey mit 1:6 in Legs.