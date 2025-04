Darts: "Pikachu" mit deutschem Auftakterfolg

SPORT1 25.04.2025 • 17:11 Uhr Bei den Austrian Darts Open setzt sich Ricardo „Pikachu“ Pietreczko souverän gegen einen Engländer durch.

Ricardo „Pikachu“ Pietreczko hat die erste Runde der Austrian Darts Open in Graz mit einem überzeugenden 6:3-Sieg gegen den Engländer Tom Bissell gemeistert. Der deutsche Dartprofi zeigte am Freitagnachmittag in der Steiermarkhalle eine solide Leistung und konnte sich mit einem Average von 89,58 gegen seinen Kontrahenten durchsetzen.

Bissell, der zwischenzeitlich mit einer 180 aufhorchen ließ, fand nicht die nötige Konstanz, um Pietreczko ernsthaft gefährden zu können. Mit einem Average von 87,81 blieb der Engländer leicht hinter den Leistungen des Deutschen zurück und musste sich letztlich geschlagen geben.

Deutsches Duell am Eröffnungstag

Für die deutschen Fans steht am Eröffnungstag ein weiteres Highlight auf dem Programm. Am Freitagabend kommt es zu einem rein deutschen Duell zwischen Lukas Wenig und Niko Springer (ab 19 Uhr im LIVETICKER). Damit sind gleich drei deutsche Teilnehmer beim fünften Event der European Darts Tour 2025 im Einsatz.

Der bereits gesetzte Martin Schindler greift erst am Samstag in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Die deutsche Nummer eins genießt als gesetzter Spieler ein Freilos in der ersten Runde und wartet nun auf seinen Gegner.

