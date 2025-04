Darts: Schindler verzückt deutsche Fans - und profitiert von Absage

Martin Schindler hat einen glänzenden Auftakt in die International Darts Trophy in Riesa hingelegt. Der Titelverteidiger des dritten Turniers der European Tour fertigte Debütant Thomas Lovely vor heimischem Publikum mit 6:2 in Legs ab.

Da sein Zweitrundengegner Rob Cross am Freitag für das Event zurückzog und so kurzfristig kein Ersatz bereitstand, fällt Schindlers Match am Samstag aus und er zieht direkt ins Achtelfinale ein, das am Sonntag ausgetragen wird.