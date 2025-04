Darts-Star zeigt Fans den Mittelfinger

Bei der European Tour in München sorgt Darts-Profi Scott Williams erneut für einen Eklat. Nach „Fuck You“-Rufen aus dem Publikum zeigt er den Mittelfinger in die Menge.

Bei der European Tour in München sorgt Darts-Profi Scott Williams erneut für einen Eklat. Nach „Fuck You“-Rufen aus dem Publikum zeigt er den Mittelfinger in die Menge.

Der britische Dartsprofi Scott Williams hat beim German Darts Grand Prix (JETZT LIVE bei SPORT1 ) in München für einen weiteren Skandal gesorgt.

Beim Zweitrundenspiel gegen den Nordiren Josh Rock zeigte Williams nach „Fuck You“-Rufen aus dem Publikum den Mittelfinger in die Menge. Die Provokation überschattete die sportlich ohnehin enttäuschende Vorstellung des Weltranglisten-37., der Rock deutlich unterlag (2:6).

Auf SPORT1 -Nachfrage teilte die PDC Europe, dass sich die DRA (Darts Regulation Authority) der Sache angenommen habe. Verhalten dieser Art werde „entsprechend geahndet und sanktioniert. Es könnte eine Geldstrafe drohen, aber das liegt nicht in der Hand der PDC Europe.“

Nicht Williams‘ erster Skandal

Rock dominiert sportliches Geschehen

Der German Darts Grand Prix 2025, das vierte von insgesamt 14 Turnieren der PDC European Tour, findet vom 19. bis 21. April in der Kulturhalle Zenith in München statt. Topgesetzt ist der amtierende Weltmeister Luke Littler, während Titelverteidiger Luke Humphries in diesem Jahr auf eine Teilnahme verzichtet.