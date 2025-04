Darts: Wirbel um bedrückende Humphries-Offenbarung

Darts -Superstar Luke Humphries hat am Wochenende mit deutlichen Worten über seinen mentalen Zustand für Aufsehen gesorgt und nach unschönen Reaktionen drastische Konsequenzen angekündigt.

„Ich spiele einfach zu viel. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich bin emotionslos und das ist nicht gut für meinen mentalen Zustand“, erklärte die Nummer eins der Order of Merit am Samstag bei den International Darts Open in Riesa.