Das vielleicht skurrilste Leg der Darts-Geschichte

Beim Darts-Turnier der European Tour in Österreich ereignen sich skurrile Szenen. Zwei Profis spielen eines der schlechtesten Legs der PDC-Historie.

Joe Cullen sprach im Siegerinterview auf der Bühne der Steiermarkhalle in Graz von „Pub-Darts“ - und traf es damit auf den Punkt, was wenige Minuten zuvor geschehen war. Das Publikum bei den Austrian Darts Open rieb sich verwundert die Augen, als es verfolgte, was sich im sechsten Leg des Matches zwischen dem Engländer und Thibault Tricole ereignet hatte.