Deutschland-Kritik? Littler-Post sorgt für Aufsehen

Luke Littler gibt nach seinem Aus beim German Darts Grand Prix in München ein kryptisches Statement ab. Offenbar will der Weltmeister Deutschland zunächst meiden.

„Ich hätte nicht in München sein sollen, musste aber trotzdem spielen“, schrieb der 18 Jahre alte Darts-Star kurz nach seinem überraschenden Ausscheiden in seiner Instagram-Story.

Beim Turnier in der bayrischen Landeshauptstadt war Littler im Halbfinale 4:7 an Gian van Veen, der eine Gala-Leistung zeigte, gescheitert. „Der Nächste für mich in Deutschland ist Dortmund und ich bin froh, das zu sagen“, schrieb Littler weiter und meinte damit seinen nächsten Auftritt.

Littler erst wieder bei der Darts-EM?

In Dortmund findet allerdings erst Ende Oktober die Darts-EM statt. Dazwischen stehen noch weitere European-Tour-Events und auch der World Cup of Darts im Juni in der Bundesrepublik an. Offenbar will Littler diese Turniere allesamt auslassen.