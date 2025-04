German Darts Grand Prix mit Schindler live im Free-TV und Livestream

Mit dabei sind sechs deutsche Spieler: Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Michael Rosenauer, Finn Behrens, Michael Unterbuchner und René Eidams. Alle werden direkt am ersten Tag im Einsatz sein und um den Einzug in die 2. Runde kämpfen.

So können Sie den German Darts Grand Prix live verfolgen:

Der Spielmodus ist in den ersten drei Runden sowie im Viertelfinale „Best of 11 Legs“, im Halbfinale „Best of 13 Legs“ und im Finale „Best of 15 Legs“. Das Gesamtpreisgeld für das Turnier liegt bei 175.000 Pfund, der Gewinner erhält 30.000 Pfund.