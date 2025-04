Nach Sieg in Graz: Schindler Nummer 18 der Welt

Noch nie war ein deutscher Darts-Profi in der Weltrangliste besser platziert.

Martin Schindler hat sein drittes Turnier auf der European Tour gewonnen und deutsche Darts-Geschichte geschrieben. Der 28-Jährige setzte sich am Sonntag im Finale der Austrian Darts Open in Graz gegen den Engländer Ross Smith mit 8:4 durch. Mit seinem vierten PDC-Turniersieg überhaupt kletterte Schindler auf Platz 18 der Weltrangliste.

Damit übertrumpfte „The Wall“ seinen Landsmann Gabriel Clemens, der zuvor mit Platz 19 in der Weltrangliste die bis dahin beste Platzierung eines deutschen Spielers gehalten hatte. In Österreich hatte sich Schindler mit Siegen über Matthew Dennant (England), Kevin Doets (Niederlande), Premier-League-Teilnehmer Chris Dobey (England) und Josh Rock (Nordirland) in das Finale gespielt.