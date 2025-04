Premier League Darts heute live: 9. Spieltag aus Berlin im Free-TV, Stream & Ticker

Die Premier League Darts macht in der deutschen Hauptstadt Halt - SPORT1 zeigt Luke Littler und Co. live im Free-TV.

Darts heute: So verfolgen Sie die Premier League aus Berlin LIVE im TV, Stream und Ticker

Im Vorfeld des Spieltags stimmt das On-Air-Team bestehend aus Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele, den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic sowie Social-Media-Redakteur Nico Kaufmann die Zuschauer in der Warm-Up-Sendung „ Madhouse – Die SPORT1 Darts Show “ ab 18:15 Uhr auf den Abend ein.

Die Show ist gespickt mit Highlights und auf dem SPORT1 YouTube-Kanal sowie im Livestream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App zusehen.

In dem Format wird zum einen PDC-Boss Matthew Porter zu Gast sein. Er kann aus erster Hand von der Preisgelderhöhung auf der PDC-Tour erzählen. Zudem wird auch Premier-League-Spieler Chris Dobey Teil der Sendung sein.

Darts in Berlin: Littler der klare Favorit

In der Premier League sind immer donnerstags acht Topstars im Einsatz, die über 17 Wochen von Februar bis Mai in den größten Arenen Europas um Turniersiege und zugleich wichtige Punkte für das Ticket zum Final-Event kämpfen.

Für die spektakuläre Darts-Liga sind die Top-4 der Order of Merit gesetzt. In diesem Jahr betrifft es Luke Humphries, Weltmeister Luke Littler, Michael van Gerwen sowie Rob Cross. Hinzu wurden Stephen Bunting, Gerwyn Price, Nathan Aspinall und Chris Dobey vom Veranstalter, der PDC, eingeladen.

Littler ist der Primus der bisherigen Premier-League-Saison. Der amtierende Weltmeister führt die Tabelle nach acht Spieltagen mit 26 Punkten an. Seinen Vorsprung konnte der 18-Jährige mit dem Finalsieg gegen Luke Humphries in der vergangenen Woche in Newcastle ausbauen.